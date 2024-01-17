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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Bu sonucun tek sorumlusu benim - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Bu sonucun tek sorumlusu benim

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Yılport Samsunspor'a 3-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, mağlubiyetin sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi. Tekke, oyuncularının performansından memnun olmadığını belirtirken, önümüzdeki maçlara odaklanacaklarını ifade etti.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Bu sonucun tek sorumlusu benim
17.01.2024 - 21:05,  Güncelleme: 21:11
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Yılport Samsunspor'a uzatma bölümü sonunda 3-1 mağlup olarak elenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, beklemedikleri bu sonucun tek sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için enteresan bir maç olduğunu kaydetti.

Maça iki takımın da daha az süre alan oyuncularla başladığını belirten Tekke, "Aslında her şey yolunda gibiydi. Fakat oyunun bir bölümünde yapılan hata neticesinde beraberlik geldi. Sonrasında istemediğimiz şeyler oldu. Bu durum, düşünmediğimiz oyuncuları tekrar oyuna sokmamıza ve bazı oyuncuların daha çok süre almasına sebep oldu. Sonuçta rakibin bize herhangi bir üstünlüğü yokken üç gol yedik. Üzgünüz, mağlubiyetin her şekli üzücü." diye konuştu.

Ligde daha az süre alan oyuncularının kendi performanslarından memnun olmadığını anlatan Tekke, "Beklemediğimiz bir sonuç oldu. Bunun tek sorumlusu benim. Bu sonucu kimse istemiyordu. Oyun olarak konuşulacak çok şey var. Aldığımız riskler ve oyun içinde yaptığımız değişiklikler var. Oynamayan oyunculara süre vermeye çalıştık, derken karşılığını bulamadık. Samsunspor'u tebrik ediyorum. Önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Lige dönmek zorunda olduklarını dile getiren Tekke, "Hemen önümüzdeki cumartesi günü önemli bir maçımız var. Özellikle Rize maçıyla başlayan dört maçlık çok önemli bir seri var. Sakatlarımızın ve cezalılarımızın dönüşü olacak ama Richard, Rize maçında cezası nedeniyle oynayamayacak. Bu, kolay bir süreç gibi gözükmüyor. Oyuncularımın desteğiyle bu süreci başarılı şekilde geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tekke, Çaykur Rizespor maçında özellikle top kendi oyuncularında iken taraftardan destek isteyerek, bunun kendileri için moral kaynağı, rakip takım için de aleyhte bir durum olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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