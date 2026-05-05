Corendon Tahtalı Run to Sky 2026 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Corendon Tahtalı Run to Sky 2026

Corendon Tahtalı Run to Sky 2026
05.05.2026 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12. Corendon Tahtalı Run to Sky, 8-10 Mayıs 2026'da uluslararası sporcuları buluşturacak.

Corendon 12. Tahtalı Run to Sky, 8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları "denizden gökyüzüne" uzanan efsanevi parkurlarda buluşturacak.

Bu yıl 14 ülkeden 501 koşucunun katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Belçika, Britanya, Estonya, İrlanda, İsviçre, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Norveç, Polonya ve Rusya'dan sporcular, Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaşmak için mücadele edecek. Antalya'nın Kemer ilçesinde, Akdeniz'in büyüleyici doğasında deniz seviyesinden Tahtalı Dağı'nın zirvesine uzanan benzersiz parkurlarıyla düzenlenen 12. Corendon Tahtalı Run to Sky, hafta sonu uluslararası koşu heyecanına sahne olacak. Türkiye'den 420 sporcunun yer alacağı yarışta koşucular, Çıralı sahilinden başlayarak caretta carettaların izlerini taşıyan kumsallardan, binlerce yıldır sönmeyen ateşleriyle efsanelere konu olan Yanartaş'tan ve Likya uygarlığının izlerini taşıyan parkurlardan geçerek Tahtalı Dağı'nın zirvesine doğru yükselecek.

2026 parkurları

Organizasyonda bu yıl üç farklı parkur koşulacak: KemeRun 12K: Kemer merkezinden Çalıştepe'ye uzanan, Kemer manzarasıyla öne çıkan kısa parkur. Run to Sky 27K: Çıralı'dan Tahtalı Zirvesi'ne uzanan, Türkiye'nin en özel skyrunning rotalarından biri. Phaselis Run 43K: 2026 yılında ilk kez koşulacak parkur; katılımcılara Phaselis Antik Kenti ve Kemer'in doğal güzellikleri içinde koşma deneyimi sunacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Tahtalı Run to Sky 2026 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:59:12. #7.13#
SON DAKİKA: Corendon Tahtalı Run to Sky 2026 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.