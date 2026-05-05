Corendon Tahtalı Run to Sky 2026

Corendon 12. Tahtalı Run to Sky, 8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları "denizden gökyüzüne" uzanan efsanevi parkurlarda buluşturacak.

Bu yıl 14 ülkeden 501 koşucunun katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Belçika, Britanya, Estonya, İrlanda, İsviçre, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Norveç, Polonya ve Rusya'dan sporcular, Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaşmak için mücadele edecek. Antalya'nın Kemer ilçesinde, Akdeniz'in büyüleyici doğasında deniz seviyesinden Tahtalı Dağı'nın zirvesine uzanan benzersiz parkurlarıyla düzenlenen 12. Corendon Tahtalı Run to Sky, hafta sonu uluslararası koşu heyecanına sahne olacak. Türkiye'den 420 sporcunun yer alacağı yarışta koşucular, Çıralı sahilinden başlayarak caretta carettaların izlerini taşıyan kumsallardan, binlerce yıldır sönmeyen ateşleriyle efsanelere konu olan Yanartaş'tan ve Likya uygarlığının izlerini taşıyan parkurlardan geçerek Tahtalı Dağı'nın zirvesine doğru yükselecek.

2026 parkurları

Organizasyonda bu yıl üç farklı parkur koşulacak: KemeRun 12K: Kemer merkezinden Çalıştepe'ye uzanan, Kemer manzarasıyla öne çıkan kısa parkur. Run to Sky 27K: Çıralı'dan Tahtalı Zirvesi'ne uzanan, Türkiye'nin en özel skyrunning rotalarından biri. Phaselis Run 43K: 2026 yılında ilk kez koşulacak parkur; katılımcılara Phaselis Antik Kenti ve Kemer'in doğal güzellikleri içinde koşma deneyimi sunacak. - ANTALYA