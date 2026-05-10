Corendon Tahtalı Run to Sky Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Corendon Tahtalı Run to Sky Tamamlandı

Corendon Tahtalı Run to Sky Tamamlandı
10.05.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer'de düzenlenen Corendon Tahtalı Run to Sky yarışmasında sporcular başarıyla finişe ulaştı.

Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya), - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 12'nci Corendon Tahtalı Run to Sky sona erdi.

Bu yıl 14 ülkeden 530 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyon; deniz seviyesinden 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesine uzanan parkurlarda doğa, tarih, mitoloji ve dayanıklılığı buluşturdu. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Belçika, Britanya, Estonya, İrlanda, İsviçre, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Norveç, Polonya ve Rusya'dan sporcular, Kemer'in eşsiz doğasında sınırlarını zorladı.

ANTİK OLİMPİYAT ATEŞİ YENİDEN HAYAT BULDU

Antik çağlarda ilk olimpiyat meşalesinin yakıldığı yer olarak kabul edilen Olympos'un atmosferinde, Corendon Tahtalı Run to Sky'a anlam katan özel bir an yaşandı. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Çıralı'daki start öncesinde olimpiyat ateşini temsilen meşaleyi yakarak tarihle bugünü buluşturan sembolik bir seremoni gerçekleştirdi. Parkur boyunca yanmaya devam eden meşale, Olympos'un kadim mirasını, dayanıklılığı ve sporun birleştirici gücünü simgeleyen etkileyici bir atmosfer oluşturdu.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Corendon Tahtalı Run to Sky'da üç farklı parkurda kadın ve erkek kategorilerinde birinciler belli oldu. Denizden Tahtalı zirvesine uzanan Run to Sky 27K parkurunda kadınlarda Dominika Stelmach (03.50.36), erkeklerde Michael Dimuantes (03.12.49) birinciliği elde etti. Phaselis Run 41K parkurunda kadınlarda Olga Fedeneva (05.10.17), erkeklerde Konstantin Ivanov (03.34.23) kürsünün zirvesine çıktı. KemeRun 12K yarışında ise kadınlarda Anna Aleshkina (01.07.19), erkeklerde Hızır Deniz Demirleng (58.38) birinci oldu. Zorlu sıcak hava koşulları ve yüksek irtifaya rağmen sporcular, Kemer'in eşsiz doğasında unutulmaz bir mücadele ortaya koydu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Corendon Tahtalı Run to Sky'da dereceye giren sporcular, ödül töreninde kupalarını aldı. Kemer Olbia Parkı'nda gerçekleştirilen törende sporcular, zorlu parkurlarda ortaya koydukları performanslarla büyük alkış topladı. Gün boyu süren yarışların ardından Tahtalı zirvesine ulaşan sporcular, ödüllerini Akdeniz'in eşsiz atmosferinde aldı.

Kadınlar ve erkeklerde genel klasman derecelerinin yanı sıra yaş kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulurken, organizasyon boyunca mücadele eden yüzlerce sporcu finiş çizgisini geçmenin mutluluğunu yaşadı. Ödül töreni; sporcuların, gönüllülerin, organizasyon ekibinin ve izleyicilerin katılımıyla büyük coşku içinde gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Kültür, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Tahtalı Run to Sky Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

17:46
İğne atsanız yere düşmez Batman halkı 1. Lig’e çıkmanın sevincini yaşıyor
İğne atsanız yere düşmez! Batman halkı 1. Lig'e çıkmanın sevincini yaşıyor
17:26
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı
16:49
Mauro Icardi’den güne damga vuran paylaşım
Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım
16:36
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
16:27
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
15:15
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 17:58:11. #7.12#
SON DAKİKA: Corendon Tahtalı Run to Sky Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.