Çorluspor 1947 Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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Çorluspor 1947 Antalya'da Kamp Yapıyor

Çorluspor 1947 Antalya\'da Kamp Yapıyor

Çorluspor 1947, ligin ikinci yarısı için Antalya'da yoğun kamp yaparak şampiyonluk hedefliyor.

06.01.2025 13:23
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Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve zirve mücadelesi veren Tekirdağ temsilcisi Çorluspor 1947 ligin ikinci yarısı için Antalya'da kamp yaparak güç depoluyor.

Sarı-kırmızlılarının Antalya'da yoğun tempoda çalıştığını kaydeden Çorluspor 1947 kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, "Takımımız Antalya'da yoğun tempoda çalışıyor. İkinci etap kamp çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ligin ikinci yarısında takımın başında olacak olan teknik direktörümüz Ahmet Yavuz nezaretinde Antalya'da yoğun bir tempoyla hazırlıklarını sürdüren takımımız ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmak için var gücüyle çalışıyor. Takım ruhu, disiplin ve azimle hedeflerimize doğru ilerliyoruz. İkinci yarıya daha motive daha güçlü geleceğiz. Taraftarlarımızın da desteğiyle şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olmak istiyoruz" dedi.

Ligin ilk yarısını grup liderinden sadece 2 puan geride 4. sırada tamamladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Gümüş, "İlk kez mücadele ettiğimiz ligde aldığımız sonuçlar gayet iyi ama biz daha iyisini istiyoruz, biz şampiyonluk istiyoruz ve bekliyoruz çünkü hem şehrimizin hem de takımımızın bu potansiyeli var. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin ligin sonunda başarıya ulaşan taraf biz olacağız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çorluspor 1947 Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika

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