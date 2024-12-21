Nesine 3. Lig 3. Grup 12. hafta erteleme maçında Çorluspor 1947, konuk ettiği Alanya 1221'i 3-2 yendi.
Çorlu'daki General Basri Saran Stadı'nda yapılan müsabakayı ev sahibi ekip galip tamamladı.
Bu sezonki 8. galibiyetini alan Çorluspor 1947, puanını 27'ye çıkardı. Alanya temsilcisi ise 6. kez mağlup olarak 17 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Çorluspor 1947'den Dramatik Galibiyet - Son Dakika
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