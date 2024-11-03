TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir Çoruhlu FK, yeni teknik direktörü Levent Eriş yönetimindeki maçta Büyükçekmece Tepecikspor'u tek golle geçti. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada konuk takım 84'ünncü dakikada Ramazan'ın atılmasıyla 10 kişi kalırken, ev sahibi 90'ıncı dakikada Erhan Şentürk'le güldü. İç sahada 3'te 3 yapan Çoruhlu, puanını da 11 yaptı.
Son Dakika › Spor › Çoruhlu FK, Levent Eriş'le 3'te 3 yaptı - Son Dakika
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