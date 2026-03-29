Çoruhlu FK'nın Umutları Yeniden Canlandı
Çoruhlu FK'nın Umutları Yeniden Canlandı

29.03.2026 12:39
İzmir Çoruhlu FK, Nazillispor'un sahaya çıkmamasıyla hükmen 3 puan alarak ligde kalma umudunu artırdı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK, amatör lige düşmesi kesinleşen Nazillispor'la dün oynaması gereken maçtan hükmen 3 puan alarak kurtuluş yolunda biraz olsun umutlanacak. Grupta kurtuluş umudunu daha önce yitirip son haftalarda tüm maçlarını farklı kaybeden, hafta içinde iç sahada 12-0 geriye düştüğü Eskişehir Anadolu Spor maçının ikinci yarısında sahadan çekilen Nazillispor, dün deplasmanda oynayacağı İzmir Çoruhlu FK müsabakasına çıkmadı.

Nazillispor'un kalan haftalarda da sahaya çıkmaması beklenirken, takımlar siyah-beyazlı ekiple oynayacağı maçlardan hükmen 3 puan alacak. Şu an 16 puanla düşme hattında olan İzmir Çoruhlu FK, Türkiye Futbol Federasyonu hükmen galibiyeti puan tablosuna işleyince 19 puana ulaşarak bitime 3 maç kala ligde kalma umudunu artıracak. Nazillispor'un kalan haftalarda yine düşme korkusu yaşayan Afyonspor ve Altay'la maçlarının olması ise İzmir Çoruhlu için dezavantaj olacak. Bu takımların da maçlarını hükmen 3 puanla geçmesi bekleniyor. Çoruhlu'nun haftaya Altay'la Alsancak Stadı'nda oynayacağı İzmir derbisi kendisi için tamam ya da devam niteliği taşıyacak.

Kaynak: DHA

