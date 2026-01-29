Çorum Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 3 milyon liralık nakdi yardım - Son Dakika
Çorum Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 3 milyon liralık nakdi yardım

29.01.2026 19:46  Güncelleme: 19:48
Çorum Belediyesi, amatör spor kulüplerine 3 milyon TL'lik nakdi yardım yaptı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 2026 yılı için toplam desteklerinin 6,5 buçuk milyon olacağını açıkladı. Törende öğrencilere forma ve futbol topu hediye edildi.

Çorum Belediyesi tarafından Çorum'daki amatör spor kulüplerine 3 milyon TL'lik nakdi yardım yapıldı. Gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "2026 yılında sadece ASKF ve spor kulüplerimizle beraber yaptığımız organizasyonlarda toplam desteğimiz 2026 yılı için 6,5 buçuk milyon olmuştur" dedi.

Çorum Belediyesi, amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Çorum Belediyesi tarafından kentteki spor kulüplerine 3 milyon TL'lik nakdi yardım yapıldı. Nakti destek düzenlenen törenle takdim edildi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen törende yapılan çekilişle günün anısına 10 öğrenciye forma, 10 öğrenciye de futbol topu hediye edildi.

"Toplam desteğimiz 2026 yılı için 6,5 buçuk milyon olmuştur"

Törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Türk gençliği dinamik olsun istiyoruz. Türk gençlerinin kalbi, yüreği, tertemiz olsun istiyoruz. Çorum Belediyesi olarak, bir kısmı mahallelerde futbol, semt sahası ihalesine çıktık. Bu yıl içerisinde de tamamlayacağız. 15 tane yeni futbol semt sahımız hayırlı olsun. 15 tanesini biz yapıyoruz. Bir 15 tane de il özel idaresi marifetiyle yapılıyor. Onların da bir kısmı merkez ilçede bir kısmı diğer ilçelerimizde 30 tane futbol semt ahası bu yıl içerisinde ilimizle yapılmış olacak, tamamlanmış olacak hayırlı olsun. 2 tane Çorum Belediyesi 2 tane özel idare 240 seyirci kapasiteli, 4 tane daha yeni kapalı spor solunu şehrimize birlikte kazandırıyoruz. Tesisleşmeyi daha yukarılara taşımaya antrenörlerimizle ve bunların eğitimleriyle eğitim kısmını daha da güçlendirmeye desteklerimizle sizleri daha da başarılara taşımaya devam edeceğiz. 2026 yılında sadece ASKF ve spor kulüplerimizle beraber yaptığımız organizasyonlarda toplam desteğimiz 2026 yılı için 6,5 buçuk milyon olmuştur. Bunların tamamı helal olsun" dedi.

"Çorum, spor tesisleri anlamında donatılmış durumda"

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da tesisleşmenin önemine değinerek, "Bundan 20, 30 yıl geriye gittiğimizde toprak sahalarda, ısınmayan salonlarda ya da şartları uygun olmayan mekanlarda spor yapmak zorunda kalıyorduk. Malzememiz yoktu, ayakkabımız yoktu, sonraki müsabakada giyecek tişörtümüz yoktu. Ama günümüzde, son 20 yıldır tesisleşme hamlesiyle ülkenin dört bir yanı ve özellikle Çorum spor tesisleriyle donatılmış durumda. Üç olimpiyat madalyalı tek şehiriz. Bu şehirdeki olimpiyat madalyasını kazandıran büyüklerimizin bayrağını yere indirmeyeceğiz" diye konuştu.

"3 milyonluk malzeme desteğini amatör spor kulüplerimizle buluşturacağız"

Kulüplere malzeme yardımında bulunmaya devam edeceklerini ifade eden Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur da, "İl Genel Meclisi olarak 2 milyonluk bir malzeme desteğini kulüplerimizi ilettik. Bu sene içerisinde de 3 milyonluk malzeme desteğini amatör spor kulüplerimizle buluşturacağız. Kulüplerimizin servis ihtiyacı ne zaman varsa o noktada da biz yanlarında olmaya devam edeceğiz" şekinde ifade etti.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ise yapılan desteklerin amatör sporlar için önemine dikkat çekerek emekleri geçen herkese teşekkür etti. - ÇORUM

