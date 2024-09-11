Çorum'da düzenlenen Kamu Kurumları Spor Oyunları'nda Mecitözü Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "2. Kamu Spor Oyunları" kapsamında Çorum'da voleybol branşında 4 takım yarıştı.
Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın final müsabakasında Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı'nı 3-0 yenen Mecitözü Kadın Voleybol Takımı, şampiyon oldu.
Mecitözü Kadın Voleybol Takımı, 1- 6 Ekim'de Ordu'da düzenlenecek bölge şampiyonasında Çorum'u temsil edecek.
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