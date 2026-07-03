Çorum'da Yüzme Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Çorum'da Yüzme Şampiyonası Başladı

03.07.2026 17:02
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Çorum'da 715 sporcunun katıldığı Yüzme Ligi Türkiye Finali, 5 Temmuz'da sona erecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde Çorum'da düzenlenen 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali başladı.

Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyona, 21 ilden 61 kulüpte 715 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde 100 metre serbest, 50 metre kelebek, 100 metre kurbağalama, 200 metre karışık ve 200 metre sırtüstü yarışları yapıldı.

Yarışlarda dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, törende yaptığı konuşmada, şampiyonanın 10 ilde eş zamanlı düzenlendiğini söyledi.

Sporun birleştirici gücünü turnuvada yaşadıklarını belirten Velidedeoğlu, "715 sporcuyu ilimizde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Sporcularımız yalnızca derece için değil, aynı zamanda emeklerinin karşılığını almak için burada. Yeni dostluklar kurmak, güzel anılar biriktirmek için buradasınız. Gösterdiğiniz azim hepimiz için gurur kaynağıdır." dedi.

Organizasyon, 5 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çorum'da Yüzme Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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