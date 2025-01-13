Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Yasin Kol, Cem Özbay, Emre Doğu
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Atakan Akkaynak, Ferhat Yazgan, Verheydt, Suat Kaya (Dk. 73 Catic), Tunahan Ergül (Dk. 82 Atakan Cangöz), Kerem Kalafat (Dk. 90+1 Landre), Kadir Seven, Geraldo (Dk. 82 Eren Karadağ), Erkan Kaş
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Fatih Tultak, Vorobjovas (Dk. 87 Ologo), Sambissa (Dk. 70 Dijlan Aydın), Emir Kaan Gültekin, Coly (Dk. 70 Yusuf Ali Özer), Diarra, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Loshaj (Dk. 70 Duhan Aksu)
Goller: Dk. 45+1 Ferhat Yazgan, Dk. 59 Suat Kaya, Dk. 89, Eren Karadağ (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 53 Muammer Sarıkaya (Penaltıdan) (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Tunahan Ergül, Dk. 51 Toure, Dk. 79 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Çorum FK 3-1 İstanbulspor'u Geçti - Son Dakika
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