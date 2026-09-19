Çorum FK, Alanyaspor'a 2-1 yenildi, Başkan Balçık 'Burada kaybeden Türkiye oldu' dedi - Son Dakika
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Çorum FK, Alanyaspor'a 2-1 yenildi, Başkan Balçık 'Burada kaybeden Türkiye oldu' dedi

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Çorum FK, Alanyaspor\'a 2-1 yenildi, Başkan Balçık \'Burada kaybeden Türkiye oldu\' dedi
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çorum FK, evinde Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Maçın ardından Başkan Savaş Balçık hakem hatalarına tepki göstererek 'Burada kaybeden Türkiye oldu, biz kaybetmedik' dedi ve pazartesi Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracaklarını belirtti.

Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Corendon Alanyaspor maçındaki hakem hatalarına tepki göstererek, "Burada kaybeden Türkiye oldu, biz kaybetmedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çorum FK, evinde Corendon Alanyaspor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakem hatalarına tepki gösteren Balçık, "Türkiye bence burada oynanan futbolu gördü. Çok üzücü bir futbol seyrettiniz. Sonuca bakmak gerekirse çok yazık oldu, bize değil, Türkiye'ye yazık oldu. Burada değerlendirilmesi gereken Çorum ya da Alanya değil. Burada Türkiye 0, hakem 1. Futbol Federasyonu'nun bunu görmesi gerekiyor" dedi.

Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurularının olacağını belirten Başkan Balçık, "Hiç konuşmaya bile gerek yok. Burada kaybeden Türkiye oldu, biz kaybetmedik" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuTrendyol Süper LigAlanyasporTürkiyeFutbolGüncelÇorumSporSon Dakika

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