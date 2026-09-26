Çorum FK, Antalya'da günün ilk antrenmanını Burak Yılmaz'la yaptı - Son Dakika
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Çorum FK, Antalya'da günün ilk antrenmanını Burak Yılmaz'la yaptı

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Çorum FK, Antalya\'da günün ilk antrenmanını Burak Yılmaz\'la yaptı
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Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Çorum FK, antrenmanlarını çift programla sürdürüyor. Burak Yılmaz yönetimindeki ilk antrenman ısınma, kondisyon, pas ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı; ekip akşam ikinci antrenmana çıkacak.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kampa giren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, çalışmalarını çift antrenmanla sürdürüyor.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, programın devamında kondisyon ağırlıklı çabukluk ve çeviklik çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde pas organizasyonları üzerinde duran oyuncular, daha sonra hücum hattına yönelik sonlandırma çalışması yaptı. Kırmızı-siyahlı ekibin günün ilk saha programı, yapılan taktiksel oyunla tamamlandı.

Çorum FK'nın Antalya kampındaki hazırlıkları, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olan günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Kaynak: İHA
Burak YılmazAntalyaFutbolÇorumSporSon Dakika

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