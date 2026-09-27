Çorum FK, Antalya kampında Burak Yılmaz yönetiminde çift antrenman yaptı - Son Dakika
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Çorum FK, Antalya kampında Burak Yılmaz yönetiminde çift antrenman yaptı

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Çorum FK, Antalya kampında Burak Yılmaz yönetiminde çift antrenman yaptı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da sürdürdüğü kampın bugünkü çalışmalarını çift antrenmanla tamamladı. Burak Yılmaz yönetiminde sabah 5'e 2, dar alan ve taktik çalışması, akşam ise dar alan oyunu ile koşu çalışması yapıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Antalya'daki kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Çorum FK, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarına, çift antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, programın devamında 5'e 2 çalışması ve dar alan oyunu gerçekleştirdi. Sabah programı, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlılar, günün ikinci antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Dar alan oyunuyla devam eden akşam programı, koşu çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, milli aradaki kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigBurak YılmazAntalyaÇorumSporSon Dakika

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