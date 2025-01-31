Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Oğuz Kağan Çalışır
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 75 Atakan Cangöz), Verheydt (Dk. 80 Landre), Suat Kaya (Dk. 80 Ozan Sol), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Erkan Kaş (Dk. 70 Atila Turan), Eren Karadağ (Dk. 75 Burak Süleyman)
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Sergen Piçinciol, Faruk Can Genç (Dk. 67 Hakan Bilgiç), Mehmet Özcan, Hikmet Çiftçi, Diniyev, Ndongala (Dk. 56 Louzif), Paulinho (Dk. 85 Yasin Yağız Dilek), Paixao
Goller: Dk. 17 Eren Karadağ, Dk. 29 Tunahan Ergül, Dk. 54 Verheydt, Dk. 64 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 76 Verheydt, Dk. 82 Kadir Seven (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90 Mexer (Teksüt Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Çorum FK, Bandırma'yı 4-0 Geçti - Son Dakika
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