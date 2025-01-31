Çorum FK, Bandırmaspor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Çorum FK, Bandırmaspor'u 4-0 Mağlup Etti

Çorum FK, Bandırmaspor\'u 4-0 Mağlup Etti

Çorum FK, 1. Lig'in 22'nci haftasında Bandırmaspor'u 4-0 mağlup ederek sahasında rahat bir galibiyet elde etti. Golleri atan oyuncular Eren Karadağ, Tunahan Ergül, Verheydt ve Ferhat Yazgan oldu.

31.01.2025 23:27  Güncelleme: 23:29
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STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Kağan Çalışır

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 75 Atakan Cangöz), Verheydt (Dk. 76 Landre), Suat Kaya (Dk. 80 Ozan Sol), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Erkan Kaş (Dk. 69 Atila Turan), Eren Karadağ (Dk. 75 Burak Süleyman)

BANDIRMASPOR: Zafer Görgen - Hikmet Çiftçi, Pereira (Dk. 85 Yağız Dilek), Ndongala (Dk. 56 Louzif), Sitoe, Paixao, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek, Diniyev, Faruk Can Genç (Dk. 67 Hakan Bilgiç)

SARI KARTLAR: Verheydt, Kadir Seven (Çorum FK), Sitoe (Bandırmaspor)

GOLLER: Dk. 17 Eren Karadağ, Dk. 29 Tunahan Ergül, Dk. 54 Verheydt, Dk. 64 Ferhat Yazgan (Çorum FK)

1. Lig'in 22'nci haftasında Çorum FK, Bandırmaspor ile karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

17'nci dakikada ev sahibi ekipte Eren, 25 metreden kaleyi yokladı ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

29'uncu dakikada Çorum FK farkı ikiye çıkardı. Tunahan sıfıra yakın bir noktadan Zafer'in duruş hatasından yararlanarak topu filelere gönderdi: 2-0.

54'üncü dakikada Bandırmaspor'un uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Verheydt farkı üçe çıkardı 3-0.

64'üncü dakikada ceza sahasına yapılan ortada Ferhat Yazgan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 4-0.

Çorum FK maçı 4-0 kazandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çorum FK, Bandırmaspor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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