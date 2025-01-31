Çorum FK, Bandırmaspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
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Çorum FK, Bandırmaspor'u 4-0 Yendi

Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

31.01.2025 23:16
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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "İkinci golden sonra hem moral üstünlüğü hem oyun üstünlüğü katlanarak arttı ve 4 gol attık." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının oyunun başından sonuna kadar disiplinden kopmadan mücadele ettiğini söyledi.

Attıkları ilk golün maçın kırılma anı olduğunu belirten Özbalta, "İlk gole gelmeden bugüne kadar neleri çalıştıysak oyuncular yerine getirmeye başladı. Akabinde de golü bulduk. Ondan sonra girdiğimiz gol pozisyonları veya ceza sahasının içine kadar getirdiğimiz toplarla ikinci golü bulduk. İkinci golden sonra hem moral üstünlüğü hem oyun üstünlüğü katlanarak arttı ve 4 gol attık." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularını tebrik eden Özbalta, ligin çekişmeli geçtiğini, artık telafisi olmayan maçlara çıkacaklarını vurguladı.

Her hafta takım futbolunun üstüne koyarak sezonu tamamlamak istediklerinin altını çizen Özbalta, "İstediğimiz puan ortalamasını tutturarak istediğimiz yerde ligi bitirebiliriz. Oyuncularımızı ve bu maçta bizi destekleyen taraftarlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bandırmaspor cephesi

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise kaliteli bir takım olduklarını, maç sonucunun kendilerine yakışmadığını dile getirdi.

Galibiyetten ötürü Çorum FK'yi tebrik eden Gürsel, "Onlar adına güzel bir galibiyet oldu ama bizim adımıza kabul edilebilir bir skor olmadı. Onun için oyunla ilgili fazla konuşacak bir şey yok." dedi.

Gürsel, 12 hafta kaybetmeyen, iyi bir seri yakalayan takım olduklarına işaret ederek, "Bunu da yapan bu çocuklardı. Şimdi ters giden bazı şeyler var ama şu anda onu, bunu, şunu, şundan ötürü, bundan ötürü diye bireysel suçlamaya girersek bize yakışmaz. Bu takımı daha önce de bu puana getiren bu oyuncular ise bundan sonraki süreçte de çıkacak olan yine bizleriz." ifadelerini kullandı.

Yeni bir galibiyete ihtiyaç duyduklarının altını çizen Gürsel, şunları kaydetti:

"Takım halinde şimdi daha fazla bir ve beraber olma, karakterimizin nasıl takım karakteri olduğunu ortaya koyma zamanı. Bu takımın buradan çıkacak gücü ve kalitesi var. Eksik oyuncularımızın da gelmesiyle en kısa sürede, önümüzdeki hafta bu tepkiyi verecektir. Bir galibiyete ihtiyacımız var. Biz iyi bir takımız. Bugün bakarsak sonuç bize yakışan bir sonuç olmadı. Bir an önce kafamızı havaya kaldırıp bundan önceki süreçte gösterdiğimiz takım karakterini, son haftalarda kaybettiğimiz uyumu, kendi oyunumuzu, bozulan frekansımızı hemen düzeltip, ilk maçta ilk galibiyetle normale döneceğimizi biliyorum. İşte bu tepkiyi vermemiz lazım."

Kaynak: AA

Mustafa Gürsel, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK, Bandırmaspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika

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