Çorum FK Başkanı: Hedef Avrupa Kupaları - Son Dakika
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Çorum FK Başkanı: Hedef Avrupa Kupaları

Çorum FK Başkanı: Hedef Avrupa Kupaları
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Savaş Balçık, 5 yılda 30 milyon euro harcadıklarını ve hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirtti.

ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, "Yaklaşık 5 yılda bugüne kadar 30 milyon euroya yakın para harcadık. Benim hedefim Avrupa kupalarına katılmak" dedi.

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, yeni sezon öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı. Başkan Balçık, kulübe yaptığı maddi katkıları ve takımın geleceğine yönelik hedeflerini anlattı. Balçık, "Yaklaşık 5 yılda bugüne kadar 30 milyon euroya yakın para harcadık. Buna rağmen bazı çevrelerden gelen eleştiriler bizi üzüyor. Bir lira bile destek vermeyen insanların en ağır eleştirileri yaptığını görüyorum. Benim hedefim Süper Lig'de kalmak değil, Avrupa kupalarına katılmak" diye konuştu.

Kente havaalanı da kazandırmak için gerekli çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Balçık, havaalanı için operasyonel çalışmalara devam ettiklerini ve havaalanı ile ilgili tüm çalışmaları kendilerinin üstleneceğini dile getirdi.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK Başkanı: Hedef Avrupa Kupaları - Son Dakika

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