Çorum FK Beşiktaş ile Karşılaşacak - Son Dakika
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Çorum FK Beşiktaş ile Karşılaşacak

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Çorum FK, Beşiktaş ile Tüpraş Stadı'nda saat 21.30'da karşılaşacak. Kyziridis oynayamayacak.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Alexandros Kyziridis, forma giyemeyecek.

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan, ikinci haftada konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Çorum FK, Beşiktaş'tan puan alarak taraftarını mutlu etmek istiyor.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Tüpraş, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK Beşiktaş ile Karşılaşacak - Son Dakika

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