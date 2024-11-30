Çorum FK, Erzurumspor\'a 1-0 Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK evinde Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
32. dakikada Eren Tozlu'nun ara pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mamba, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
45+1. dakikada Geraldo'nun pasında ceza sahası sol çaprazda kaleci Mehmet Ataberk ile karşı karşıya kalan Burak Süleyman şutunda Mehmet Ataberk gole izin vermedi.
59. dakikada Erkan'ın pasında ceza yayı üzerinde Tunahan'ın gelişine vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Serdar Osman Akarsu
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Amar Catic dk. 78), Zargo Toure, Kadir Seven, Erkan Kaş (Atilla Turan dk. 69), Ferhat Yazgan, Geraldo, Tunahan Ergül, Atakan Akkaynak (Eren Karadağ dk. 69), Burak Süleyman (Atakan Cangöz dk. 83), Thomas Verheydt (Ahmethan Köse dk. 78)
Yedekler: Kabongo Kasongo, Hasan Ege Akdoğan, Mehmet Dingil, Mustafa Emre Yalçınkaya, Mahmut Eren Güler
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Guram Giorbelidze, Sefa Akgün (Özgür Sert, 85), Giovanni Crociata, Odise Roshi (Celal Hanalp dk. 65), Streli Mamba (Okechukwu dk. 80), Tonio Teklic, Eren Tozlu (Koray Kılınç dk. 85)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Gökhan Akkan, Cengizhan Bayrak, Mustafa Fettahoğlu, Toni Tasev
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gol: Streli Mamba (dk. 32) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Kadir Seven, Atakan Akkaynak, Erkan Kaş (Çorum FK), Giovanni Crociata, Koray Kılınç, Tonio Teklic (Erzurumspor FK) - ÇORUM
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