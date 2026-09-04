Çorum FK-Eyüpspor maçında 4. hakem değişti, Direnç Tonusluoğlu görevlendirildi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çorum FK ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmanın 4. hakemi değişti. Merkez Hakem Kurulu, daha önce görevlendirilen Ayberk Demirbaş'ın yerine Direnç Tonusluoğlu'nun atandığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çorum FK ile Eyüpspor arasında oynanacak müsabakada 4. hakem Ayberk Demirbaş'ın yerine Direnç Tonusluoğlu atandı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çorum FK ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmanın 4. hakemi değişti. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mücadelede daha önce 4. hakem olarak görevlendirilen Ayberk Demirbaş'ın yerine Direnç Tonusluoğlu atandı.
Kaynak: İHA
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