Çorum FK Finale Yükseldi

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından, "Çorum taraftarı, Çorum şehri her şeyin en güzelini hak ediyor. İnşallah finalde onlara kupayı vereceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig play-off yarı finali rövanş maçında Çorum FK evinde Bodrum FK'yı 2-0 yendi. Bu sonuçla finale yükselen Çorum FK'nın teknik direktörü Uğur Uçar, maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyet için sevinçli olduklarını ifade eden Uçar, finalden de galibiyetle ayrılarak kupayı Çorum'a getireceklerini söyledi.

İlk maçın kendileri için iyi bir ders olduğunu ifade eden Uçar, "Oradan iyi dersler çıkardık ve bugüne çok iyi hazırlandık. Bugün de çok dominant bir oyun oynadık. Çok fazla pozisyona girdik, golü bulamadık. Arda mükemmel bir gol attı, beraberliği yakalattı. Sonra uzatma dakikalarında Samudio sahneye çıktı ve 2-0 ile turu geçtik. Ama bir şey kazanmadık. Çorum taraftarı, Çorum şehri her şeyin en güzelini hak ediyor. İnşallah finalde onlara kupayı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Esenler Erokspor ile karşılaşacakları final maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Uçar, "Biz ilk geldiğimizde ilk ikiden çıkma hedefimiz vardı. Olamıyorsak üçüncü olmayı çok fazla istemiyordum. Tabii bunu paylaşmıyordum ama oynayarak gelmenin daha iyi olduğunu düşünüyordum. Zaten bir haftalık bir süre var. Yarın tekrar antrenman yapacağız. Sonra pazar günü dinleneceğiz. Önümüzdeki haftaya en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu. - ÇORUM