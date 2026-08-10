Çorum FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Çorum FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK, Galatasaray ile yapacağı sezon açılış maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, Cuma günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan futbolcular, Galatasaray maçından puan almayı hedeflediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacağı maçla lige başlayacak. Çorum FK, yeni sezon ve Galatasaray maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Antrenman öncesinde Markus Karlsbakk, Fredy ve Gökhan Sazdağı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıda futbolcular, Galatasaray maçı ve sezon hazırlıklarıyla ilgili konuştu.

Markus Karlsbakk: "Galatasaray çok kuvvetli bir takım"

Basın toplantısında ilk olarak sorulara cevap veren takımın yeni oyuncularından Markus Karlsbakk, "Galatasaray çok kuvvetli bir takım. Bizim adımıza da ligde oynayacağımız en zorlu rakiplerden birisi. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlardan izledim. Çok önemli oyuncuları var, Premier Lig'de oynamış oyunculara sahipler. Biz de iyi bir takımız. Lig'de sürpriz yapacak takımlardan birisi olacağımıza inanıyorum" dedi.

Markus Karlsbakk, lige iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini söyleyerek, Türkiye ligi oldukça güzel, iyi oyuncuların olduğu bir lig. Fiziksel kalitenin de üst seviyede olduğu bir lig. Bizim amacımız Galatasaray karşısında da iyi bir başlangıç yapabilmek" diye konuştu.

Fredy: "Ümit ediyorum ki sezon sonunda bu şehirdeki herkes mutlu olacak"

Sezon hedefleriyle ilgili yöneltilen soruya cevap veren Fredy ise, "Sizlerin de bildiği gibi geçen sene çok mücadele ettik, çok savaştık. Takımımızı Süper Lig'e çıkartabilmek için zorlu bir sezondu. Her sene takımımızı büyütmek, geliştirmek istiyoruz. Başkanımız da takımımızın kalitesini arttırmak niyetinde. Takımımıza yeni oyuncular geliyor, genç ve deneyimli bir kadro kuruyoruz. Gelen oyuncuların kaliteli oyuncular olduğunu söylemek istiyorum. Yeni kurulan bir takımda bir zamana da ihtiyaç olacaktır. Bu zamanı en iyi şekilde geçirdikten sonra birlikteliği yüksek bir takım oluşturacağımızı düşünüyorum. Ümit ediyorum ki sezon sonunda bu şehirdeki herkes mutlu olacak" şeklinde konuştu.

Gökhan Sazdağı: "Galatasaray maçının üzerine düşüyoruz

Galatasaray maçı hazırlıklarıyla ilgili soruyu cevaplayan Gökhan Sazdağı da, "Her maçın hikayesi, her takımın oynayışı farklı. Galatasaray bu ülkenin en büyük kulüplerinden birisi, son dört yılın şampiyonu. Analizlerimizi yapıyoruz. İlk maçımız olduğu için özellikle Galatasaray maçının üzerine düşüyoruz. Sadece sezona değil, ilk maçımıza da hazırlanıyoruz. Zor bir maç olacağı belli. Hazırlık maçlarını da izledik. 'Galatasaray hazır değil, transfer yapmadı' gibi konuşmalara bakmadan bu iyi hazırlanıp oraya iddialı gideceğiz. Bu ligde hedefsiz bir takım değil. Arkasından içeride bir maç, seyircisiz olacak, bu bir dezavantaj olacak. İlk maç çok önemli. Galatasaray ne kadar hazır olmasa da son şampiyon. Kadrolarını da çoğunlukla koruyorlar. Biz de buna göre hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 07:04:23. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.