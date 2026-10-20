Çorum FK, Göztepe deplasmanı öncesi ilk antrenmanı Burak Yılmaz yönetiminde yaptı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Çorum FK, Göztepe maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan ilk antrenmanla başladı. Günün antrenmanı salonda yapılan aktivasyon ve sahada gerçekleştirilen dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların yüksek temposu ve hırsı dikkat çekti. Isınma bölümünün ardından topa sahip olma ve çabuk pas çalışmalarına geçildi. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik heyet yönetiminde Göztepe müsabakasına yönelik taktiksel varyasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde duruldu.