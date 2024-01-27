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Çorum FK, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Çorum FK, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Çorum Futbol Kulübü, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Geraldo'nun golüne karşılık Göztepe'nin golünü Pascal attı.

Çorum FK, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı
27.01.2024 - 18:34,
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Çorum Futbol Kulübü, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sol kanattan Atakan'ın kullandığı köşe atışında arka direkte Ferhat'ın kafa vuruşunda kaleci Arda topu kontrol etti.

19. dakikada ceza yayının gerisinden Nalepa'nın şutunda kaleci Arda topun sahibi oldu.

45. dakikada soldan Ferhat'ın ortasında altıpas üzerinde Ahmet Sağat'ın kafa vuruşunda kaleci Arda topu kornere çeldi.

46. dakikada Nalepa'nın hatasında topu alan Ramon Pascal'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda meşin yuvarlak üst direğin içine çarparak ağlara gitti. O-1

53. dakikada Ogün'ün geri pasında araya giren Geraldo, ceza yayında kaleci Arda'yı da çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 1-1

Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Sabri Öğe

Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem, Ologo, Toure, Ferhat, Ahmet İlhan (Ozan dk. 68), Atakan (Gökhan dk. 83), Nalepa (Hakan dk. 86), Geraldo (Thomas dk. 86), Erkan, Ahmet Sağat (Eren dk. 68)

Yedekler: Ali, Thomas, Suat, Eren, Hakan, Adem, Ozan, Süleyman, Sadık Arda

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Göztepe: Arda, Taha, Dos Santos, Traore (Kubilay dk. 68), Ahmed, İsmail Köybaşı, Pascal (Messaoudi dk. 68), Doğan (Dennis dk. 16), Mamah (İzzet dk. 85), Yalçın (Atınç dk. 85), Ogün

Yedekler: Yiğit, Yiğit Yıldız, Kubilay, Ensar, Dennis, İzzet, Atınç, Ege, Messaoudi, Fıratcan

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Geraldo (dk. 53) (Çorum FK), Pascal (dk. 46) (Göztepe)

Sarı kartlar: Traore, İsmail Köybaşı, Mamah, Dennis (Göztepe) - ÇORUM

Kaynak: İHA
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