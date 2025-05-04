Çorum FK: Her Maç Önemli - Son Dakika
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Çorum FK: Her Maç Önemli

Çorum FK: Her Maç Önemli

Can Güçer, Şanlıurfaspor'u yendikten sonra her maçın önemine vurgu yaptı, motivasyonlarına değindi.

04.05.2025 19:28
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Çorum FK Yardımcı Antrenörü Can Güçer, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra ligde herhangi bir iddiamız kalmadı. Ama biz bu formayı, bu armayı taşıyorsak her maç önemli" dedi.

Trendyol 1. Lig 37. haftasında Çorum FK evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Yardımcı Antrenörü Can Güçer, değerlendirmelerde bulundu. Zor bir hafta geçirdiklerini belirten Güçer, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra zorlu bir hafta geçirdik. Tabii burada oyuncuların psikolojisini toparlamak kolay değil. Çünkü geçen haftaki mağlubiyetten sonra ligde herhangi bir iddiamız kalmadı. Ama biz bu formayı, bu armayı taşıyorsak her maç önemli. Lig sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Oyuncuların iddialarının olmamasına rağmen motive olmayı başardığını kaydeden Güçer, "Oyuncuların çoğuyla 2. Lig'de şampiyonluk da yaşadım. Zor günlerimiz, iyi günlerimiz oldu. Ama herkes formanın değerinin farkında. Çünkü buradaki oyuncular elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii ki hatalar olabiliyor. Ama konuştuğum arkadaşlar, iki haftalık süreci en iyi şekilde bitireceklerini söyledi. Antrenmanlarımız normal sezon içindeki tempoyla devam etti. Onlara ben ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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