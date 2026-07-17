Çorum FK İlk Kamp Etabını Tamamladı - Son Dakika
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Çorum FK İlk Kamp Etabını Tamamladı

17.07.2026 11:24
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Çorum FK, Topuk Yaylası'ndaki kamp çalışmalarının ilk etabını başarıyla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Temmuz'dan bu yana Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen hazırlıkların ilk etabı sona erdi.

Çorum temsilcisi, 13 gün süren kamp boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yaptı.

Sabah antrenmanlarında koordinasyon, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla güç depolayan futbolcular, akşam idmanlarında ise top kapma, pas, şut, dar ve geniş alan oyunları ile taktiksel çalışmalar yaparak yeni sezona hazırlandı.

Çorum FK, 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Topuk Yaylası'nda kampa girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çorum FK İlk Kamp Etabını Tamamladı - Son Dakika

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