Çorum FK, İstanbulspor ile Karşılaşıyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı kaleci İbrahim Sehic, maçta forma giyemeyecek.
Ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 41 puan toplayan Çorum FK, haftaya 5. sırada girdi.
