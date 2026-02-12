Çorum FK, İstanbulspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Spor

Çorum FK, İstanbulspor ile Karşılaşıyor

12.02.2026 09:30
Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor'u konuk edecek. Maç 20.00'de başlayacak.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı kaleci İbrahim Sehic, maçta forma giyemeyecek.

Ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 41 puan toplayan Çorum FK, haftaya 5. sırada girdi.

Kaynak: AA

