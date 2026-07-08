Çorum FK, Kaleci Erhan Erentürk\'ü Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Erhan Erentürk ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
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