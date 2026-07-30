Çorum FK Kamp Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum FK Kamp Çalışmalarını Tamamladı

Çorum FK Kamp Çalışmalarını Tamamladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK, Bolu'daki ikinci etap kampını tamamlayarak 3 hazırlık maçı oynadı.

Çorum FK, Bolu'da 20 Temmuz'da başladığı ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, 20 Temmuz'da başladığı ikinci etap çalışmalarını Bolu'da tamamladı. Kamp süresince kondisyon, ve taktik çalışmaları yapan Çorum FK, 3 hazırlık maçı oynadı.

Çorum FK'nın, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ve Arnavutluk Süper Lig takımı KF Tirana ile yaptığı hazırlık maçları golsüz sona erdi. Çorum temsilcisi, dün Trendyol 1. Lig takımlarından Iğdırspor ile oynadığı hazırlık müsabakasını ise 3-1 kaybetti.

Kırmızı-siyahlı ekip, 1-6 Ağustos tarihlerinde yeniden Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: İHA

Çorum, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK Kamp Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Master Chef’in ustaları Eren Kaşıkçı’ya duygu dolu sözlerle veda etti Master Chef'in ustaları Eren Kaşıkçı'ya duygu dolu sözlerle veda etti
Çanakkale Boğazı’nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu Çanakkale Boğazı'nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu
Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu
Yine ciğerlerimiz yanıyor 4 ilde orman yangını Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını

17:43
Her şey yeniden başlıyor Beşiktaş’a Salah transferinde yeni umut
Her şey yeniden başlıyor! Beşiktaş'a Salah transferinde yeni umut
17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi Aralarında Hüseyin Başaran da var
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi! Aralarında Hüseyin Başaran da var
17:26
Henüz birkaç yıl önce Avrupa’daydılar Ligden çekildikleri açıklandı
Henüz birkaç yıl önce Avrupa'daydılar! Ligden çekildikleri açıklandı
16:56
Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı
Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 17:51:15. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum FK Kamp Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.