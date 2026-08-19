Çorum FK Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Arca Çorum FK, Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, Kasımpaşa maçının taktik çalışmasıyla sona erdi.
Çorum FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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