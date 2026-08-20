Çorum FK Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Çorum FK, Kasımpaşa maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Taktik çalışmaları yapıldı.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında cumartesi konuk edeceği Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, son bölümde ise Kasımpaşa maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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