Çorum FK: Mağlubiyetin Ardından Toparlanma Vurgusu

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Çorum FK Teknik Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Çok ciddi dersler çıkartıp hemen toparlanmamız lazım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Kazanmak için geldiğimiz İstanbul deplasmanından istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Galip geldiğimiz takdirde ikili averajda rakibimizi altımıza alacaktık. İstediğimiz gibi oyuna başladık fakat kalemizde istemediğimiz bir gol yedik. Golden sonra da reaksiyon göstermeye çalıştık ve gol bulduk. Fakat ofsayt olduğu için geçerliliği olmadı. Yardımcı hocalarım ve ekibimde söyledi, pozisyon ofsayt gibi duruyor. İkinci yarı maçın seyri daha farklı oldu. Rakibimiz, gördüğü kırmızı kartlardan sonra haliyle oyunu yavaşlatabilmek adına hamlelerde bulundu. Bu durum ülkemizde maalesef oluyor. O galibiyeti elde etme arzusuyla bunlar olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"En azından buradan 1 puan alarak ayrılabilirdik"

Oyuncularının gerekli reaksiyonu sahaya yansıtamadığını vurgulayan Özbalta, "Karşımızda talihsiz bir şekilde 2 oyuncusu kırmızı kart gören bir Karagümrük vardı. Onlar direndiler, biz ise daha fazla reaksiyon gösterebilmeliydik. En azından buradan 1 puan alarak ayrılabilirdik. Futbolda bunlar oluyor. Bazen 9 kişi de kaybedebiliyor ya da kazanabiliyorsunuz. Bunun örnekleri var. Bugün de bu talihsizlik bizim başımıza geldi. Bugüne kadar sadece 4 mağlubiyetle ligin en az yenilen iki takımından biri olan Çorum FK, bugün 5. mağlubiyetini aldı. Son 6 haftadır yenilmemiştik. Buradan çok ciddi dersler çıkartıp hemen toparlanmamız lazım. Cuma günü içeride Bandırmaspor ile oynayacağız" diye konuştu.

Taraftarlardan özür dileyen Serkan Özbalta, "Hem buraya gelen hem de televizyondan izleyen taraftarlarımız kusura bakmasınlar. Maçı kazanmak adına biraz daha istekli olmalıydık diye düşünüyorum ama oyuncularımız bunun bilincindeler. Evimizde oynayacağımız Bandırmaspor maçında kendilerini affettireceklerdir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL