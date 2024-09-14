Stat: Aktepe
Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Samet Özkul
Yeni Malatyaspor: Abdussamed Dumlu, Emircan Bayrakdar, Alperen Arslan, Erşan Yaşa, Yiğit Ulaş (Dk. 46 Mehmet Güneş), Berat Yaman, Ferhat Canlı, Atakan Müjde (Dk. 70 Enes Savucu), Cengizhan Akgün (Dk. 75 Umut Tanış), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 46 Burak Efe Yaz), Nuri Fatih Aydın (Dk. 75 Kerem Altunışık)
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Erkan Kaş (Dk. 82 Atila Turan), Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 82 Hasan Ege Akdoğan), Atakan Akkaynak, Avounou (Dk. 57 Boudjemaa), Eren Karadağ (Dk. 70 Suat Kaya), Verheydt (Dk. 69 Ahmethan Köse)
Goller: Dk. 31 Verheydt, Dk. 38 Ferhat Yazgan (Penaltıdan), Dk. 55 Avounou, Dk. 85 Ahmethan Köse (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kart: 45+6. Verheydt (Ahlatcı Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Çorum FK, Malatyaspor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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