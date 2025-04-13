Çorum FK, Manisa FK\'yi 3-2 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Manisa FK'yi 3-2 mağlup etti.
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Ferhat Çalar, Rıdvan Çevik
Çorum FK: Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Loick Landre dk. 74), Zargo Toure, Kadir Seven (Eren Tunalı dk. 82), Atila Turan, Ferhat Yazgan, Coşgun Diniyev, Burak Süleyman, Ali Akman (Ozan Sol dk. 82), Eren Karadağ (Geraldo dk. 73), Thomas Verheydt (Tunahan Ergül dk. 61)
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Hasan Ege Akdoğan, Suat Kaya, Ahmethan Köse, Can Efe Bozacı
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Manisa FK: Alperen Uysal, Moryke Fofana, Oğuz Gürbulak (Daniel Ramirez Fernandez dk. 76), Bede Osuji, Dino Hugo Arslanagic, Umut Erdem (Kaan Kanak dk. 81) Demba Diallo (Minchev dk. 46), Mamadou Cissokho (Oktay Gürdal dk. 46), Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün (Muhammed Enes Kiprit dk. 46), Birama Toure
Yedekler: Eren Karataş, Ada İbik, Birkan Yılmaz, Kadir Kaan Yurdakul, Efe Taylan Altunkara
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Eren Karadağ (dk. 15), Ali Akman (dk. 21), Eren Karadağ (dk. 71), (Çorum FK), Oğuz Gürbulak (dk. 9 pen.), Minchev (dk. 85) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Kerem Kalafat (Çorum FK), Bede Osuji (Manisa FK) - ÇORUM
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