Çorum FK, Manisa FK'yı mağlup ederek hedefine bir adım daha yaklaştı - Son Dakika
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Çorum FK, Manisa FK'yı mağlup ederek hedefine bir adım daha yaklaştı

Çorum FK, Manisa FK\'yı mağlup ederek hedefine bir adım daha yaklaştı

Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın play-off potasında kalmak ve hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti. Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti. Akçeken, maçın başında istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak takımın gerçek kimliğini ortaya koyarak galibiyete ulaştığını ifade etti. Kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve play-off potasında kalmayı hedeflediklerini söyleyen Akçeken, galibiyeti Çorum FK ailesine ve taraftarlara armağan ettiklerini dile getirdi.

16.03.2024 20:41  Güncelleme: 20:43
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Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Manisa FK maçının ardından, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Çorum FK, sahasında Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Ziya Akçeken, maça istedikleri gibi arzulu ve istekli şekilde başlayamadıklarını belirterek, bununla ilgili gerekli analizleri yapacaklarını söyledi. Maçta 2-0 geriye düştükten sonra takımın gerçek kimliğinin ortaya koyduğunu dile getiren Akçeken, peş peşe gelen iki golün ardından devre arasında teknik direktör Serkan Özbalta'nın ikazıyla birlikte ikinci yarıya daha iyi başladıklarına dikkat çekti.

"Hepsi de mücadeleci bir oyun ortaya koydular"

Yaptıkları hamlelerle birlikte üçüncü golü bulduklarını hatırlatan Akçeken, "Daha sonra oyuna aldığımız yardımcı oyuncularla birlikte daha coşkulu yağmur nedeniyle daha mücadeleci bir oyun vardı. ve hepsi de mücadeleci bir oyun ortaya koydular. Hepsiyle ne kadar gurur duysak azdır. Maçın başı istediğimiz gibi geçmedi. Geçen hafta kazanılan bir Eyüp galibiyeti vardı. Futbolcularımızda acaba onun verdiği bir rehavet mi vardı bilmiyoruz. Gerekli analizleri yapacağız. Ama oyuncularımızın iki golün ardından ortaya koydukları performanstan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Eksiklerimizi gidereceğiz"

Kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurgulayan Akçeken, "Milli araya gireceğiz. Eksiklerimizi gidereceğiz. Son 7 hafta. Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Mayısın sonunu düşünmeden her hafta aynı ciddiyette hazırlıklarımızı yapacağız. Günün sonunda ne olacağını Allah bilir. Hedefimiz play-off'taki yerimizi garantilemek. Bu maç o yüzden önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti Çorum FAK ailesi ve Çorumlulara armağan ediyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çorum FK, Manisa FK'yı mağlup ederek hedefine bir adım daha yaklaştı - Son Dakika

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