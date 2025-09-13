Çorum FK Namağlup Devam Ediyor - Son Dakika
Çorum FK Namağlup Devam Ediyor

Çorum FK Namağlup Devam Ediyor
13.09.2025 22:05
Tahsin Tam, Vanspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirerek 3 puanı kaçırdıklarını belirtti.

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Vanspor FK karşılaşmasının ardından, "Son vuruşlarda ve son pas kalitesinde biraz daha iyi olabilseydik istediğimiz 3 puanı alarak geceyi sonlandırabilirdik. Ama namağlup yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Vanspor FK ile 0-0 berabere kalan Çorum FK'nin teknik direktörü Tahsin Tam, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Oyuncularını tebrik eden Tam, iyi bir oyun oynadıklarını, ancak golü bulamadıklarını ifade etti. Yollarına namağlup olarak devam ettiklerini belirten Tam, "Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Rakibimiz de son 4 maçtır oynadığı taktiğin dışında bir dizilişle sahaya çıktı. Onunla ilgili önlemlerimizi hemen geliştirdik. Oyuncularımız iyi reaksiyon gösterdi. İlk devrede kalecilerinin sakatlığından, zaman geçirmeye yönelik hareketlerinden dolayı oyunun çok durakladığı anlar oldu. Ama ikinci yarı tamamen baskıyı kurduğumuzu düşünüyorum. Tüm denemeleri yaptık. Oyuncularım inanılmaz bir şekilde, yüksek konsantrasyonla verdiğimiz sorumsuzlukları kusursuz şekilde yerine getirerek hareket ettiler. Oyuncularımın hepsini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Rakip kapalı defansta, kalabalık duran bir takımdı. Onları açmak çok kolay değil ama ona yönelik aksiyonlarımızı geliştirdik. Son vuruşlarda ve son pas kalitesinde biraz daha iyi olabilseydik istediğimiz 3 puanı alarak geceyi sonlandırabilirdik. Ama namağlup yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımız sonuna kadar desteği hak ediyor. Seyircimize de ayrı bir parantez açmak istiyorum, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar desteklerini kusursuz şekilde sürdürdüler. 3 puanla maçı sonlandıramadığımız için onlardan özür diliyorum. Uzun bir maraton, namağlup devam ediyoruz ve lideriz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çorum FK Namağlup Devam Ediyor - Son Dakika

Çorum FK Namağlup Devam Ediyor
