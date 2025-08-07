Çorum FK'nın Yeni Sezon Sponsorlukları Açıklandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'de yeni sezon sponsorlukları belli oldu.

Kulübün basın sözcüsü Tuğrul Topuz, yaptığı yazılı açıklamada, Arca Defence'in isim, Balkar İnşaat'ın göğüs, Arca Aero'nun sırt, Lotus'un kol ve Asya İklimlendirme'nin de konç sponsoru olduğunu bildirdi.

Sponsorların yeni sezonda kulübe güç kattığını belirten Topuz, "Destekleriyle yanımızda olan tüm sponsorlarımıza teşekkür eder, bu iş birliğinin şehrimize ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadesini kullandı.

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini, teknik ekip ve oyuncuların sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştığını aktaran Topuz, sezonun ilk haftası kendi evlerinde oynayacakları Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarının da "ciddiyetle" devam ettiğini vurguladı.

Taraftarın maça gösterdiği ilgiden memnun olduklarının altını çizen Topuz, şunları kaydetti:

"Taraftarımızın bilet satışlarına gösterdiği yoğun ilgi bizleri fazlasıyla mutlu etti. İnşallah, sezonun ilk maçını kapalı gişe oynayacağız. Şehrin de bizimle aynı hedefte kenetlendiğini görmek, hem teknik heyetimizi hem de oyuncularımızı fazlasıyla motive ediyor. Bu birliktelik, sezon boyunca en büyük gücümüz olacak. Hedefimiz, sahamızda sezona galibiyetle başlamak. Bu doğrultuda, sahadaki mücadele kadar tribündeki desteğin de gücümüze güç katacağına inanıyoruz. Tüm taraftarlarımızı, bu önemli karşılaşmada takımımızın yanında 90 dakika boyunca desteğe davet ediyoruz."