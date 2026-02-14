Çorum FK'nin Yenilmezlik Serisi Sona Erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin bu sezon sahasındaki 11 maçlık yenilmezlik serisi, İstanbulspor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetle son buldu.

Sezona Trendyol Süper Lig'e yükselme hedefiyle başlayan Çorum ekibi, geride kalan 25 haftada özellikle iç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çekti.

İstanbulspor maçı öncesinde bu sezon sahasındaki 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, ligin 25. haftasındaki 12. iç saha mücadelesinde İstanbulspor'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Çorum FK'nin sahasındaki 11 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Ligdeki 25 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle 41 puan toplayan Çorum FK, maç fazlasıyla 5. sırada yer alıyor.