Çorum FK, Pedrinho ile Sözleşmesini Feshetti
Çorum FK, Portekizli futbolcu Pedrinho ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, Portekizli futbolcu Pedrinho ile yollarını ayırdı.
Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teşekkürler Pedrinho! Profesyonel futbolcumuz Pedrinho ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.
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