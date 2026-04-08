Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ligin 34. haftasında dün sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı.
Antrenmanda futbolcular, salonda aktivasyon çalışmasının ardından aerobik koşu ve dar alan çalışması yaptı.
Çorum temsilcisi, Pendikspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Çorum FK Pendikspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
