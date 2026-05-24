Çorum FK Süper Lig'e Yükseldi, Acı Haber Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum FK Süper Lig'e Yükseldi, Acı Haber Geldi

24.05.2026 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın sevinci, oyuncu Attamah'ın babasının vefatıyla yarım kaldı.

1'inci Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın sevinci yarım kaldı. Maç sırasında rahatsızlanan Attamah'ın babasının hayatını kaybettiğini duyuran Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Maç sonu acı bir haber aldık. Attamah'ın babasının hayatını kaybettiğini öğrendik. O nedenle bugün eğlencemizi fazla uzatmayacağız" dedi.

1'inci Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın elinden aldı. Kırmızı-siyahlılar, kupayla Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Konya'nın bende yeri çok ayrı. Futbolculuk döneminde burada çok ağır bir sakatlık geçirmiştim ve kariyerimin önüne geçmiş bir sakatlık. Bugün kaderin cilvesi mi demem gerekiyor? Ne demek gerekiyor bilmiyorum. Teknik direktör olarak farklı bir hikayenin içinde buradayım. Çok farklı duygular hissediyorum. Ne desem bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Hoca olarak ilk kupam oluyor. İnşallah devamı gelir. Ama bu hikaye benim hikayem değil. İlk geldiğim gün futbolculara, sizlere inandığım için buraya geldim. Ama siz bu hikayenin başkahramanısınız dedim. Onların emeklerine, alın terlerine teşekkür ediyorum. Her şeylerini verdiler, ne desek yaptılar. Biz de bunun karşılığını aldık. En büyük teşekkürü de Çorum şehrine ediyorum. Çünkü inanılmaz kenetlendiler. Bizimle yattılar, bizimle kalktılar. Bu şampiyonluğu en çok onlar hak etti. Kutlasınlar, eğlensinler. Ama sadece şunu söylemek istiyorum: Dikkatli gitsinler. Gece yola çıkmasınlar. Sevincimiz kursağımızda kalmasın. Ondan sonra bu eğlenceyi Çorum'da devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

'MAÇ SONU ACI BİR HABER ALDIK'

Karşılaşmada forma giyen Attamah'ın babasının maç sırasında hayatını kaybettiğini, bu nedenle eğlencelerini ertelediklerini ifade eden teknik direktör Uğur Uçar, "Maç sonu acı bir haber aldık. Attamah'ın babasının hayatını kaybettiğini öğrendik. O nedenle bugün eğlencemizi fazla uzatmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK Süper Lig'e Yükseldi, Acı Haber Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu

23:41
İddia: Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararından geri dönüldü
İddia: Bilgi Üniversitesi'ni kapatma kararından geri dönüldü
22:44
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
22:25
Özgür Özel’den “kurultay“ açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
Özgür Özel'den "kurultay" açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
21:10
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası
"Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
20:56
Süper Lig’e yükselen son takım Çorum FK oldu
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu
20:44
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 23:58:35. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum FK Süper Lig'e Yükseldi, Acı Haber Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.