Çorum FK Süper Lig hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum FK, hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde başladı.

Trendyol 1. Lig'de play-off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarının startını verdi. Bu kapsamda kırmızı-siyahlılar, Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girdi. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde ilk antrenman da gerçekleştirildi.

Kampta futbolculara konuşma yapan Teknik Direktör Uğur Uçar, "Öncelikle geçen seneki şampiyonluk için tebrik ediyorum. Hepinizin ayağına sağlık. Güzel bir hikaye yazdınız ama bu bitmiyor. Futbol içerisinde yeni sezon, yeni hikayeler başlıyor. Biz de yeni bir hikayenin içindeyiz. İnşallah güzel bir hikaye yazacağız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM