Çorum FK taraftarı önünde Eyüpspor\'u 3-0 yendi, Süper Lig\'deki ilk galibiyetini aldı

Çorum FK, Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Ligde taraftarları önünde ilk iç saha maçını oynayan kırmızılı-siyahlı ekip, maç sonunda taraftarlarıyla galibiyeti kutladı.

Çorum FK'ya, 15 Mayıs'ta Bodrum FK ile oynanan Trendyol 1. Lig play-off 2. tur karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 resmi müsabakayı sahasında seyircisiz oynama cezası verilmişti. Bu nedenle kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig tarihinde sahasında oynadığı ilk karşılaşmada taraftarlar tribünde yerini alamamıştı.

Çorum Şehir Stadı'nda Eyüpspor ile oynanan karşılaşmayı ise taraftarlar tribünden izledi. Ligde taraftarının önünde ilk iç saha maçına çıkan Çorum ekibi, Alexandros Kyziridis, Andrei Borza ve Ermin Mahmic'in attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'deki ilk galibiyet

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'la 2-2 berabere kalan, 2. hafta evinde Kasımpaşa'ya yenilen Çorum FK, 3. haftada ise Beşiktaş'a deplasmanda Beşiktaş'a 6-2 mağlup oldu. Çorum FK, Eyüpspor'u yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Galibiyet sevinci taraftarlarla yaşandı

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından futbolcular ve taraftarlar, büyük sevinç yaşadı. Futbolcular galibiyet üçlüsü çektirerek 3 puan sevincini taraftarlarıyla yaşadı.