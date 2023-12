Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Takım iyi bir ivme kazandı

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Boluspor karşısında alınan galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, "Takım iyi bir ivme kazandı" dedi.

Trendyol 1. Lig 17. haftasında Çorum FK, Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, son dört maçta 3 galibiyeti olan bir Boluspor ile karşı karşıya geldiklerini hatırlattı. Maçı akıl oyunlarının olduğu bir müsabaka olarak nitelendiren Özbalta, "Aramızda 2 puan farkı vardı. Galip gelselerdi üst sıraya çıkacaktı. Bizde kazandığımızda play-off potasına kendimizi atacağımızı biliyorduk. Organize olmayı bilen, oyun felsefesi olan, kurguları olan bir takıma karşı oynadık. Güzel bir maç oldu. Diğer maçlara baktığımızda akıl oyunlarının olduğu bir müsabakaydı. Bunu hem maçtan önce hem devre arasında oyuncularımla paylaştım. Maç sonunda da paylaştım" dedi.

Göreve geldikleri günden beri bu 6. maçlarına çıktıklarını hatırlatan Özbalta, "Yanlış hesaplamadıysam 13 gol atarken 4 gol yedik. Bu maçların 3'ünde hiç gol yememişiz. Buda adımıza sevindirici. İlk geldiğimiz günde bunları söylemiştik.

Devre arasına giriyoruz. Bir haftalık iznimiz var. Bir haftalık iznin ardından Antalya'da toplanarak ikinci sezona hazırlanacağız. Takım iyi bir ivme kazandı. Bunun üzerine koyarak gitmemiş gerekiyor. Oyuncularım güzel işler yapıyor. Futbolda dün yok. Her zaman sona bakılır. Bugünde ilk yarı için son vardı. Şuanda ona bakılıyor. Dün olduğu zaman yetiniyorsunuz. Biz yetinmek istemiyoruz. Sezon sonuna kadar bu bayrağı daha güçlü taşıyabilme adına daha sıkı çalışmalıyız. Ama her geçen gün, her antrenman, maç bizi de örgütlüyor. Gözlemliyoruz. Potansiyeli olan takımın istediklerimizi yaptığını uyguladığını görmemizi bizi sevindiriyor" ifadelerini kullandı. - ÇORUM