Çorum FK U19 ile Kupaya Çıkıyor - Son Dakika
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Çorum FK U19 ile Kupaya Çıkıyor

Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ve Boluspor'a U19 takımıyla çıkacak.

01.02.2025 14:06
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir ve Boluspor karşılaşmalarına, U19 takımıyla çıkacağını duyurdu.

Çorum FK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağımız Başakşehir maçı ve bundan sonraki Boluspor ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası maçlarımıza Ahlatcı Çorum FK U19 takımımızla sahaya çıkma kararı almış bulunmaktayız. Bu kararımızın temelinde, hem yoğun maç takvimimiz hem de deplasmanda yapacağımız antrenman programlarımızdaki saha tedariği kısıtlı olması gibi nedenler yatmaktadır. Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yer alan bazı takımların da benzer sıkıntılı zor durumlarda aynı kararları sergilediği göz önünde bulundurulduğunda, bu kararımızın sporun dinamikleri ve sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik olduğunu belirtmek isteriz. Aynı zamanda, bu kararımızın hiçbir şekilde Ziraat Türkiye Kupası'na, rakiplerimiz Başakşehir ve Boluspor'a veya diğer takımlara saygısızlık anlamına gelmediğini özellikle vurgulamak isteriz. Ahlatcı Çorum FK olarak, mücadelemizi her kulvarda en iyi şekilde sürdürmeye kararlıyız. Genç futbolcularımıza güveniyor ve onların bu zorlu mücadeleden gururla çıkacaklarına inanıyoruz." - ÇORUM

Kaynak: İHA

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