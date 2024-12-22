Çorum FK ve MKE Ankaragücü 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika
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Çorum FK ve MKE Ankaragücü 1-1 Beraber Kaldı

Çorum FK ve MKE Ankaragücü 1-1 Beraber Kaldı

1. Lig'in önemli karşılaşmasında Çorum FK, evinde ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Çorum FK'dan Kadir Seven'in 51. dakikada attığı gol ve MKE Ankaragücü'nden Dorin Rotariu'nun 89. dakikada kaydettiği gol maçın sonucunu belirledi.

22.12.2024 22:08  Güncelleme: 22:09
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STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Barış Çiçeksoyu Arif Dilmen

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Toure, Kadir Seven (Dk. 74 Mehmet Tayfun Dingil), Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 64 Suat Kaya), Atakan Akkaynak, Tunahan Ergül (Dk.86 Atakan Cangöz), Eren Karadağ (Dk. 87 Amar Catic), Verheydt (Dk.64 Kasongo)

MKE ANKARAGÜCÜ: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Mert Çetin, Coelho (Dk. 87 Astanakulov), Hayrullah Bilazer, Yusuf Emre Gültekin, Cephas, Osman Çelik (Dk. 76 Mesut Emre Kesik), Ali Kaan Güneren (Dk. 62 Saponara), Varga (Dk. 62 Dadaşov), Bajic (Dk. 46 Dorin Rotariu)

GOLLER: Dk.51 Kadir Seven (Çorum FK), Dk. 89 Rotariu (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KART: Dk.39 Yusuf Emre Gültekin (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Geraldo, Thomas Jacco Verheydt, Tunahan Ergül, Kadir Seven, Eren Karadağ (Çorum FK), Coelho, Hayrullah Bilazer, (MKE Ankaragücü)

1'inci Lig ekiplerinden Çorum FK, konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

39'uncu dakikada Atakan Akkaynak, Yusuf Emre Gültekin'e yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

51'inci dakikada kafa topuna yükselen Kadir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

89'ncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Dorin Rotariu'nun vuruşunda top ağalara gitti: 1-1.

Maçta başka gol olmayınca her iki takım birer puanla sahadan ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çorum FK ve MKE Ankaragücü 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika

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