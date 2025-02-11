Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Yendi

Çorum FK, Yeni Malatyaspor\'u 2-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'de Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

11.02.2025 19:24
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Trendyol 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Çorum FK, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

14. dakikada ceza sahasında topla Coşqun Diniyev, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. 1-0

49. dakikada Atakan Akkaynak'ın pası ile topla buluşan Coşqun Diniyev, topu ağlarla buluşturdu. 2-0

87. dakikada Ozan Sol'un çevirdiği topa son dokunuşu yapan Ali Akman meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. VAR kontrolü sonrası topa el teması olduğu yönündeki tespit üzerine gol iptal edildi.

Hakemler: Alpaslan Şen, Mehmet Gülle, Furkan Ulu

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Ferhat Yazgan (Atakan Cangöz dk. 46), Atakan Akkaynak (Durel Bel Daniel Avounou, dk. 63), Thomas Jacco Verheydt (Ali Akman dk. 46), Coşqun Diniyev, Kadir Seven, Amar Catic, Burak Süleyman (Geraldo dk. 77), Atila Turan, Eren Karadağ (Ozan Sol dk. 70)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Zargo Toure, Suat Kaya, Tunahan Ergül, Kerem Kalafat

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Furkan Söyler, Enes Nas (Metehan Ünal dk. 82), Muhammet Emir Ulusoy, Kerem Altunışık, Ömer Çağrı Ataş (Kürşat Yılmaz Selamoğlu dk. 64), Halil İbrahim Atcı (Enes Savuncu dk. 46), Murat Şamil Güler (Eymen Avcı dk. 78), Umut Tariş (Osman Katipoğlu dk. 78)

Yedekler: Çınar Yıldızlı, Eray Şişman

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Goller: Coşqun Diniyev (dk. 14 ve 49) (Çorum FK)

Sarı kart: Atakan Cangöz - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

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