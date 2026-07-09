Çorum FK Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum FK Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çorum FK Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
09.07.2026 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK, Topuk Yaylası'nda çift idmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık maçları planlandı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ettiği Topuk Yaylası'nda günü çift idmanla tamamladı.

Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular ısınma, dar alanda pas ve aerobik koşu yaptı.

Çorum temsilcisi, akşam antrenmanında ise pas çalışması, taktiksel ve çift kale oyunla idmanı sonlandırdı.

Hazırlıklarını 17 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek kırmızı-siyahlılar, 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Topuk Yaylası'nda kampa girecek.

Çorum FK, 17, 22, 25 ve 29 Temmuz ile 6 Ağustos'ta hazırlık maçları yapacak.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Topuk Yaylası, Uğur Uçar, Futbol, Yaşam, Düzce, Çorum, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlanda Başbakanı Frostadottir, NATO Liderler Zirvesi biter bitmez soluğu Ankara sokaklarında aldı İzlanda Başbakanı Frostadottir, NATO Liderler Zirvesi biter bitmez soluğu Ankara sokaklarında aldı
CHP’li Kadirli Belediye Başkanı Olcar’a silahlı saldırı CHP'li Kadirli Belediye Başkanı Olcar'a silahlı saldırı
CHP Genel Merkezi’nden “Medyaya 124 milyon TL aktarıldı” iddiası CHP Genel Merkezi’nden “Medyaya 124 milyon TL aktarıldı” iddiası
Yıllarca para biriktirip satın aldı, gözünün önünde alev alev yandı Yıllarca para biriktirip satın aldı, gözünün önünde alev alev yandı
Aydın’da yüzlerce kişiyi dolandıran mobilyacı sırra kadem bastı Aydın'da yüzlerce kişiyi dolandıran mobilyacı sırra kadem bastı
Bakırköy’de Yaya Kaza Kurbanı Bakırköy'de Yaya Kaza Kurbanı

20:59
Topa Avrupa Parlamentosu da girdi FIFA Başkanı Infantino’nun başı belada
Topa Avrupa Parlamentosu da girdi! FIFA Başkanı Infantino'nun başı belada
20:13
Messi’nin karşısında 3 Türk Dünya Kupası’nda tarih yazmanın peşindeler
Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler
20:08
Macaristan Başbakanı Magyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesine dikkat çeken yorum
Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum
19:53
Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
19:25
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
19:11
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 21:22:27. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum FK Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.