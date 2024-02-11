Çorum Mecitözü ilçesinden öğrenciler Bilek Güreşi B Gençler Türkiye Finali'nde dereceler elde etti - Son Dakika
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Çorum Mecitözü ilçesinden öğrenciler Bilek Güreşi B Gençler Türkiye Finali'nde dereceler elde etti

Çorum Mecitözü ilçesinden öğrenciler Bilek Güreşi B Gençler Türkiye Finali\'nde dereceler elde etti

Çorum'un Mecitözü ilçesinden gelen öğrenciler, Konya'da düzenlenen Bilek Güreşi B Gençler Türkiye Finali'nde başarılı sonuçlar elde etti. Devran Elma 45 kiloda Türkiye birincisi olurken, Ömer Başkaya 55 kiloda Türkiye üçüncüsü, Ali Koca ve Yaren Ağca ise 50 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

11.02.2024 14:12
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Çorum'un Mecitözü ilçesinden öğrenciler, Bilek Güreşi B Gençler Türkiye Finali'nde dereceler elde etti.

Konya'da Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde 10-11 Şubat'ta yapılan Bilek Güreşi B Gençler Türkiye Şampiyonası'na 180 sporcu katıldı.

Müsabakalara Çorum'u temsilen katılan Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Devran Elma, 45 kiloda Türkiye birinciliği elde etti.

Organizasyonda ayrıca aynı okuldan Ömer Başkaya 55 kiloda Türkiye üçüncülüğü, Mecitözü Anadolu Lisesi öğrencileri Ali Koca ve Yaren Ağca 50 kiloda Türkiye üçüncülüğü kazandı.

Kaynak: AA

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